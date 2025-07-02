Россиян предупредили о новых правилах сделок с жильем

С начала 2025 года сделки по дарению жилья не могут обойтись без участия нотариуса. Это сделано для того, чтобы избежать случаев мошенничества, напомнили РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.

Нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников, с января текущего года. До этого у дарителей были и другие варианты, например, договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако этим часто пользовались аферисты, которые наживаются на своих жертвах.

Как подчеркнули в палате, такой вид сделок с жильем является отличной защитой от разного рода мошенников и гарантирует защиту права собственности. При каждой подобной сделке нотариус проводит правовую экспертизу, выясняет волю сторон и уточняет, действительно ли человек согласен подарить кому-либо свою квартиру, а также, понимает ли он уровень ответственности.

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Если жилье единственное, то нотариус предложит безопасную альтернативу дарственной: завещание или договор ренты. Так гражданин не останется на улице, сохранив право на проживание.

Ранее эксперт предсказала, как повлияет отмена комиссий для застройщиков на стоимость жилья. По ее оценке, общее число сделок на первичном рынке продолжает оставаться на достаточно высоком уровне. Ограниченное предложение жилья в совокупности с большим числом сделок поддерживают рост цен. При этом квартиры на «вторичке» могут подорожать до шести процентов, что особенно будет заметно в крупных городах страны, делится преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина.