Россиянам помогли определиться между ипотекой и арендой жилья

В 2025 году арендовать жилье выгоднее, чем брать ипотеку. Об этом «Вечерней Москве» Михаил Беляев.

В условиях сверхвысокой ключевой ставки в России и очень дорогих кредитов ипотека становится большим обременением. Для покупки квартиры лучше ждать благоприятного времени, когда ставка снизится.

А вот покупать квартиру по льготной программе для ее сдачи в аренду — выгодная стратегия, считает аналитик. Так вносить ежемесячные платежи можно за счет денег, выплачиваемых арендаторами.

Покупать же квартиру через рыночную ипотеку будет выгодно, когда ставка по ипотеке будет не выше 10 процентов годовых, считает Беляев.

Ранее российским банкам запретили получать от заемщика комиссию за снижение процентной ставки по ипотеке. Банк России запретил такую практику, поскольку она может ввести заемщика в заблуждение относительно трат на займ.