Почти половина новостроек в Москве сменит названия

На первичном рынке Москвы строится 268 жилых и апарт-комплексов. Среди них 118 имеют названия, полностью или частично записанные на латинице. В массовом сегменте таких проектов насчитывается 18, в бизнес-классе – 57, в премиум-классе – 25, в элитном сегменте – 18. В разрезе округов названия комплексов на латинице чаще всего встречаются в ЦАО – 24, в ЗАО – 21, в ЮАО – 15, сообщает компания KEY CAPITAL.

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Именно этим направлениям предстоит наиболее масштабная трансформация нейминга. Примечательно, что ровно половина проектов, стартовавших в Москве с начала года (7 из 14), получили иностранные названия, хотя о подготовке нового закона о защите русского языка застройщикам давно было известно.

«Латинизированные» названия новостроек делятся на три типа: иностранные слова латинскими буквами (например, Dream Riva), русские слова латинскими буквами (Chkalov), комбинации слов на кириллице и латинице («VERY на Ботанической»). Больше всего жилых проектов столицы принадлежат к первой категории. Наиболее распространенное зарубежное слово в названиях новостроек, не считая названий девелоперских брендов (например, Level) – Tower – как в единственном, так и во множественном числе (Ice Towers, Nametkin Tower).

Некоторые девелоперы заблаговременно озаботились ребрендингом. Так, компания Optima Development еще несколько лет назад наряду с англоязычным названием премиального квартала Prime Park стала употреблять кириллическое «Прайм Парк». А застройщик Rariteco в 2024 году дал второе название делюкс-проекту Quartier d’Or – «Золотой квартал».