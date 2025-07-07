Квартиры в новостройках Москвы становятся все меньше

В первом полугодии 2025 года в старой Москве стартовали продажи первичного жилья в 14 новых проектах (без учета элитного сегмента), подсчитали аналитики девелоперской компании Stone. Год к году средняя площадь жилых помещений в этих домах снизилась на 3,6%, или 2 кв. м.

Средняя площадь квартир в новостройках, вышедших в продажу в первом полугодии 2025 года, сократилась на 3,6% (или 2 кв. метра) по сравнению с проектами, стартовавшими в тот же период прошлого года, обратили внимание аналитики девелоперской компании Stone.

В январе — июне 2025 года в Москве начались продажи в 14 новых проектах, год назад за тот же период в продажу вышли 25 проектов. Средняя площадь жилых помещений в 2025 году составила 55 кв. м, тогда как в прошлогодних проектах — 55 кв. м.

«Казалось бы, тенденция должна носить противоположный характер. Во-первых, в Москве прекращено строительство апарт-комплексов с самыми компактными лотами. Во-вторых, уже более года действует запрет на проектирование квартир площадью до 28 кв. м. В-третьих, в число основных драйверов спроса входит семейная ипотека, для потребителей которой особенно актуально просторное жилье», — перечисляет директор коммерческого управления Stone Кристина Недря.

При этом, по словам эксперта, даже в перспективных западных и юго-западных локациях наблюдается дефицит предложения квартир семейного формата.

Несмотря на снижение средних габаритов новых квартир, средняя площадь предложения на первичном рынке «старой» Москвы за год выросла с 58 кв. м — до 60,2 кв. м. Однако эта статистика не отражает долгосрочную закономерность, уверены эксперты. Подобное временное увеличение показателя они объясняют изменениями структуры экспозиции: постепенным исчерпанием студий в продаже, а также стартов продаж значительного числа пентхауса и других эксклюзивных лотов. При этом новостройки с действительно комфортной проектной площадью квартир становятся редкостью и приобретают повышенную ликвидность, отмечают в Stone.