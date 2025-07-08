«Затратно и рискованно»: Риелторы предупредили о подводных камнях рассрочки

Рассрочка может быть полезной в ряде случаев, однако в целом это неотрегулированный инструмент, который может нести существенные риски и для покупателей квартир, и для застройщиков, сказал НСН Константин Барсуков.

Рассрочка несет ряд рисков для покупателей квартир и для застройщиков — покупатели вынуждены нести более существенную ежемесячную финансовую нагрузку, а для застройщиков рассрочка создает риски повышения проектного финансирования, данному инструменту необходима существенная регулировка. Об этом НСН заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Рассрочки с длинным сроком погашения и низким первоначальным взносом опасны и вредны для участников рынка жилищного строительства в России. Об этом заявили замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, а также представители Центробанка на Финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. По словам Стасишина, рассрочка выгодна в первую очередь банкам, поскольку они зарабатывают на этой схеме продажи жилья при минимальных рисках. А вот для застройщиков существует большой риск, что покупатели в итоге по разным причинам откажутся от квартир. Барсуков объяснил, какие подводные камни есть у рассрочки.

«Рассрочка, с точки зрения потребителя, некая вещь, которая схожа с ипотекой. Поэтому в случае недоступности ипотеки, которая сейчас абсолютно невыгодная, рассрочка начинает ее заменять, и для человека это хорошо. С другой стороны, Центробанк и Минстрой смотрят на рассрочку глазами застройщиков. В чем ее недостатки? Во-первых, рассрочка короче, чем ипотека, потребитель ежемесячно несет большую финансовую нагрузку. Многие рассчитывают на то, что возьмут рассрочку, а потом переложат рассрочку в ипотеку, но в итоге теряют внесенные деньги и не приобретают жилье, потому что ставки по-прежнему высокие. Во-вторых, ипотека давно действует и отрегулирована законодательством с точки зрения защиты потребителя, чего нельзя сказать о рассрочке. В-третьих, проблемы возникают у застройщиков — рассрочка не дает наполнение эскроу-счетов в том объеме, который дает ипотека. Ипотека подразумевает заполнение сразу всей суммы на эскроу-счет, а рассрочка подразумевает медленное наполнение эскроу-счетов. Это создает риски повышения проектного финансирования для застройщиков и устойчивости его финансовой модели», — сказал Барсуков.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что рассрочка нужна на рынке как инструмент, поскольку может быть полезной в ряде случаев.

«Рассрочка как инструмент должна существовать на рынке — на коротких дистанциях она очень полезна людям, которые продают свое жилье, чтобы купить новостройку. Они ждут, когда дом будет построен, и выплачивают всю сумму по рассрочке, продав свое жилье. Очевидно, для них это выгодная схема, намного выгоднее, чем ипотека. Такой инструмент должен быть, но он должен быть отрегулирован. Думаю, как раз-таки Центробанк и Минстрой хотят ввести дополнительную регуляцию рассрочки, чтобы оставить ее пользу и убрать негатив. Длительная рассрочка сегодня может быть интересным инструментом, но при хорошей устойчивости самого застройщика, который может тянуть ее с учетом удорожания проектного финансирования», — добавил риелтор.

В заключение Барсуков заявил, что случаи, когда покупатели отказываются от покупки недвижимости, носят единичный характер.

«Я не думаю, что проблема носит глобальный характер, иначе это было бы заметно на рынке. Скорее всего, это единичные случаи, но они есть, примерно 1-2%», — подытожил он.

Ранее эксперт по недвижимости, риелтор Юлия Дольная заявила, что цены на жилье не будут значительно расти или снижаться в 2025 году, но главное, что может позитивно повлиять на рынок — снижение ставки по ипотеке до 8-9%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».