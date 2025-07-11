Нотариусов могут обязать фиксировать на видео сделки с недвижимостью

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким предложила обязать нотариусов фиксировать на видео сделки с недвижимостью. Соответствующий законопроект они внесут в Госдуму, сообщает 11 июля РИА Новости.

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Согласно инициативе, специалист, уполномоченный на совершение нотариальных действий, должен будет разъяснять сторонам смысл и значение представленного ими проекта сделки и проверять, соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон, а также зачитывать вслух содержание сделки с использованием средств видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой (ФНП).

Кроме того, в законодательстве предлагается закрепить обязанность нотариуса проверять дееспособность граждан и их волеизъявление при совершении таких сделок.

Авторы законопроекта указали, что сейчас нотариус имеет право использовать средства видеофиксации, однако законом не предусмотрено обязательное ведение видеозаписи. Полученные видеоматериалы подлежат обязательному хранению в порядке, установленном ФНП, сроком не менее пяти лет.