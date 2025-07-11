Нотариус: продавца дачи нужно проверять на банкротство и психические проблемы

Нотариус Ольга Лисакова рассказала в беседе с RT, какие всплывшие сведения о продавце квартиры либо дачного дома могут стать причиной оспаривания сделки.

«Веским доводом при оспаривании в суде может стать недееспособность продавца. В итоге покупатель может лишиться приобретения, и не факт, что деньги удастся вернуть», — сказала она.

Произойти это может и после того, как новые владельцы обжились на новом месте и сделали дорогой ремонт, пояснила эксперт.

Поэтому, по её словам, при удостоверении сделки нотариус проверяет, не признан ли её участник недееспособным или ограниченно дееспособным судом из-за психического заболевания или пагубного пристрастия.

«Например, алкоголизма, наркомании или лудомании», — пояснила Лисакова.

Но даже тот, кто не признан недееспособным, может не отдавать отчёта своим действиям, например, из-за возраста, приёма алкоголя, наркотиков, сильнодействующих лекарств или серьёзного стресса, продолжила она.

«Поэтому перед удостоверением сделки нотариус беседует с участниками. Чтобы убедиться, что они понимают её суть и правовые последствия, действуют добровольно и находятся в адекватном состоянии», — пояснила она.

Также можно попросить подтверждающий дееспособность документ, продолжила эксперт.

«Из психоневрологического диспансера или заключение судебного эксперта-психиатра. Последнее надёжнее. Если человека нет на учёте в диспансере, это не значит, что его ментальное здоровье в порядке», — объяснила она.

Нужно убедиться и в том, что недвижимость принадлежит продавцу, нет иных собственников и обременений, а если сторона договора в браке — получить согласие супруга на сделку, продолжила Лисакова.

«Кроме того, нотариус проверит, не проходит ли продавец процедуру банкротства. Таким лицам сделки с имуществом запрещены. Если позднее выяснится, что нотариус совершил ошибку — он будет нести за неё полную имущественную ответственность», — подытожила она.

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