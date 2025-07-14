Названы российские регионы с самым доступным жильем

Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стали российскими регионами с самым доступным жильем, а Севастопольская область и Республика Крым — регионами с наименее доступным жильем. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

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Эксперты выяснили, что доступность жилья улучшилась в 85 регионах России. Это произошло благодаря росту зарплат (плюс 18 процентов) и ставок по вкладам в опережение роста цен на недвижимость (плюс пять процентов в среднем). В северных регионах (Чукотка, ЯНАО, Ненецкий округ) теперь можно накопить на вторичную квартиру площадью 60 квадратов за 2,5 года. В то же время в Крыму откладывать придется девять лет из-за высокой стоимости жилья (на 40 процентов выше среднего по России) и низких зарплат.

Отмечается, что расчеты проводились для семьи с одним ребенком при откладывании средств, оставшихся после расходов на прожиточный минимум.

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