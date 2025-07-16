Спрогнозировано, когда ставки по ипотеке опустятся до 10%

Ставки по ипотеке могут вернуться к уровням 10-12% в 2027 году, когда ключевая ставка снизится до 7-10%. Такое мнение высказал «Газете.ру» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

ЦБ и рынок ожидают, что к концу текущего года ключевая ставка может снизиться до 15% годовых, в 2026 году она достигнет 12%, а в 2027 году будет находиться в районе 7-10%, сказал Селезнев.

«Соответственно, рыночные ставки по ипотеке тоже будут снижаться с нынешних 22–25% в район 17% (уже в этом году), к 15% еще через год и к 10–12% еще через год, где они чаще всего и находились в предыдущие десятилетия», - отметил эксперт.

По мнению Селезнева, ставки на покупку новостроек будут ниже, но квартиры в них стоят дороже. Ставки менее 10% будут только с субсидиями от застройщиков, с ними можно будет приобрести «не самые востребованные комплексы, не самые покупаемые квартиры».