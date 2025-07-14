Предсказано будущее цен на новостройки в России

В 2025 году цены на новостройки ожидает стабилизация на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Такой прогноз дал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в беседе с «Известиями».

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По словам эксперта, постепенное снижение ключевой ставки уже отразилось на ипотеке: крупнейшие банки начали пересматривать условия, в ряде регионов ставки по кредитам снизились. Стабилизация ставок сделала ипотеку доступнее, особенно к массовом сегменте.

«Дальнейшее снижение ключевой ставки может поддержать спрос, но без резкого роста цен», — заявил Тумин.

Он подчеркнул, что темпы подорожания новостроек уже замедляются. Так, в первом полугодии 2025-го в некоторых регионах цены выросли лишь на три-четыре процента, что говорит о переходе рынка в равновесию.

«Объемы строительства остаются высокими, а господдержка, такая как семейная и дальневосточная ипотека, сохраняется, поэтому у застройщиков нет причин резко повышать цены», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, в каких российских регионах проще всего купить жилье. Локациями с самой доступной недвижимостью стали Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ.