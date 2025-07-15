Россияне рассказали о домах мечты

Более половины россиян мечтают жить в домах от одного до пяти этажей. Об этом стало известно из опроса девелоперской компании «Балчуг Девелопмент», передает «Газета.Ru».

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За дома до пяти этажей проголосовали 62 процента респондентов. Еще 30 процентов выбрали здания в 6-12 этажей, а три процента — выше 13 этажей. Главными преимуществами малоэтажек россияне считают низкую плотность проживания, безопасность при ЧП и эмоциональный комфорт. 19 процентов также отметили простоту передвижения по дому и отсутствие зависимости от лифта.

46 процентов опрошенных готовы заплатить за квартиру в малоэтажке до 10 процентов больше, еще 30 процентов — до 20 процентов. Не готовы переплачивать 10 процентов респондентов. При этом 53 процента участников опроса сейчас живут в домах высотой до пяти этажей. В зданиях 6-12 этажей проживают 38 процентов респондентов, а в высотках — девять процентов.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ходить на просмотры квартир ради развлечения.