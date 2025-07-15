В Москве снизились продажи вторичного жилья

Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-июне 2025 года снизилось до 63,8 тыс., что на 3,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 65,9 тыс. сделок.

Об этом говорится в сообщении столичного управления Росреестра со ссылкой на руководителя Игоря Майданова.

"За первые шесть месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано 63 850 переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. По сравнению с результатом января-июня 2024 года (65 981) зафиксировано снижение на 3,2%, а к аналогичному периоду 2023 года (78 120) показатель уступил 18,3%", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в июне этого года в столице было зарегистрировано 9,7 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья. По сравнению с маем - 8,7 тыс. сделок - показатель вырос на 11,6%. К июню 2024 года, когда было зарегистрировано 11,3 тыс. оформленных договоров, их количество уступило на 13,9%. По отношению к июню 2023-го снижение составило 38%, до 15,7 тыс. сделок.