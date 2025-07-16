Темпы строительства жилья в России пошли на спад

По итогам первого полугодия 2025 года в России было введено в эксплуатацию 52,2 млн кв. м жилья — это на 2,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают официальные статистические данные. Основной вклад в снижение внесло замедление темпов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), особенно заметное в июне, когда объемы упали почти на 40%, пишет «Коммерсантъ».

Июнь стал критическим месяцем: если с начала года наблюдался небольшой рост, то результаты последнего месяца полугодия вытянули итоговые показатели в минус. За июнь было введено 7,5 млн кв. м, что на 22% меньше, чем год назад. При этом объем многоквартирного строительства, напротив, демонстрирует умеренный рост — на 23% в июне по сравнению с прошлым годом.

Всего с января по июнь в сегменте ИЖС построено 37,3 млн кв. м (–1,6% к прошлому году), тогда как в многоквартирных домах — 14,8 млн кв. м (примерно на 5% меньше, чем годом ранее).

На фоне высоких ставок и снижения спроса девелоперы сокращают запуск новых проектов: по данным аналитиков, объем новых заявок на строительство упал на 22%. Продажи жилья также показали негативную динамику — падение составило 26% год к году.

Эксперты предупреждают: если ситуация не изменится, объемы строительства могут упасть еще сильнее. В отдельных регионах с особенно низкими продажами на первичном рынке речь может идти о сокращении объемов строительства в 4–5 раз. Устойчивого восстановления в сегменте МКД пока не ожидается — рост в июне связывают с завершением ранее начатых проектов.

Аналитики подчеркивают, что индивидуальное строительство по-прежнему занимает наибольшую долю в общем объеме ввода жилья. Влияние оказывает и макроэкономическая ситуация — без снижения ключевой ставки оживления в строительной отрасли ждать не приходится.