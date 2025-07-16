Саудовская Аравия планирует открыть рынок недвижимости для иностранцев

Саудовская Аравия (СА) планирует открыть рынок недвижимости для иностранцев в 2026 году, сообщает Saudi Gazette. Внимание на это обратили в РБК.

Законопроект одобрен кабинетом министров, но вступит в силу только в следующем году. Предполагается, что иностранцы смогут приобрести недвижимость только в некоторых районах страны — например, в Эр-Рияде и Джидде. Кроме того, будут города, где сделки с недвижимостью потребуют соблюдения специальных условий. К ним относятся Мекка и Медина. Подобные меры необходимы для того, чтобы соблюсти баланс между привлечением инвестиций и культурными традициями населения, уточняет издание Gulf Business.

Главное управление по недвижимости (Real Estate General Authority — FM) подготовит список районов, где нерезиденты смогут совершать жилищные сделки. Документ будет опубликован на платформе проведения общественных обсуждений в течение 180 дней с момента официального размещения текста закона в газете Umm Al Qura Gazette.

Министр муниципальных и жилищных дел Саудовской Аравии Маджед аль-Хогайль пояснял, что реформа нужна для увеличения предложения на рынке недвижимости и привлечения иностранных инвестиций.

Руководитель Whitewill в Абу-Даби, Рас-эль-Хайме и Омане Светлана Политова считает, что сегодня рынок СА остается экзотичным для иностранцев, в том числе и россиян. С другой стороны, именно это может стать его преимуществом, поскольку СА — развивающая страна с масштабной государственной стратегией и стабильной нефтяной экономикой, что с точки зрения логики может заинтересовать инвесторов.

Более того, в стране нет налогов на доходы физических лиц от аренды недвижимости и роста капитала при последующей ее перепродаже.

Коммерческий директор NF Group Middle Катерина Алексейчук полагает, что Саудовская Аравия для инвесторов может стать альтернативой ОАЭ, Турции и Оману. Дополнительный интерес к рынку со стороны России может стимулировать в том числе и большое число мусульман, проживающих в нашей стране, добавляет бизнес-директор Kalinka Middle East Александр Шибаев.