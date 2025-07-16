Льготную ипотеку расширят в арктических регионах

Минстрой совместно с Минфином прорабатывает расширение льготной программы ипотеки в регионах Арктики и Дальнего Востока, а также в новых регионах. Об этом в ходе пленарного заседания в Госдуме заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Он напомнил, что с 1 апреля 2025 года в ряде регионов, включая арктические, программу семейной ипотеки расширили на вторичный рынок. Сейчас же прорабатывается вопрос расширения льготных категорий на этих территориях.