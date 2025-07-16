Средняя стоимость "квадрата" жилья в новостройках РФ выросла до 175 тыс. руб.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на рынке новостроек России увеличилась в июне на 0,9%, до 175,0 тыс. рублей по сравнению с маем 2025 года. Об этом говорится в совместном исследовании "Домклик" и "Сбериндекса".

"Согласно данным о заключенных ипотечных сделках "Сбера" (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики Сбера - ЦФА), в июне средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке РФ выросла на 0,9%, составив 175,0 тыс. рублей," - отмечается в сообщении.

Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (359,4 тыс. рублей за кв. м), Санкт-Петербург (258,9 тыс. рублей), Московская область (190,6 тыс. рублей), Республика Татарстан (189,9 тыс. рублей) и Ленинградская область (172,5 тыс. рублей).

Наименьший уровень цен среди рассмотренных крупнейших регионов отмечается в Пензенской области, Удмуртской Республике, Воронежской и Самарской областях: в июне стоимость "квадрата" составила 101,4 тыс. рублей, 118,3 тыс. рублей, 124,0 тыс. рублей и 129,6 тыс. рублей соответственно. В Пензенской и Воронежской областях цены снизились по сравнению с маем на 0,2% и 0,3% соответственно.

Разница цен

В июне различие между ценой 1 кв. м в объявлениях и сделках на новостройки в России увеличилось до 12,2% с 11,3% - в мае. Наиболее высокие значения этого показателя отмечены в Республике Башкортостан (26,5%), Москве (23,9%), Республике Татарстан (17,2%), Калининградской области (15,3%) и Санкт-Петербурге (14,2%).

В Москве разрыв между ценами предложения и сделки снижается второй месяц подряд - до 23,9% в июне после 26,7% в мае за счет снижения цены предложения. В Санкт-Петербурге разрыв между ценами предложения и сделки вырос в июне до 14,2% против 12,8% - в мае, при этом оба параметра растут четвертый месяц подряд, но цена предложения - быстрее.