Эксперты спрогнозировали рост числа отказов по ипотеке

В июне 2025 года российские банки отказали в 50,6% заявок на ипотеку. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В мае показатель составлял 45,7%, а в январе — 51,8%.

Банки придерживаются консервативной кредитной политики из-за жёсткого регулирования. Они одобряют займы только клиентам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой, рассказали Forbes в НБКИ. С июля ЦБ ввёл макропруденциальные лимиты, ограничив выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой.

Основной причиной роста отказов стала отмена комиссий для застройщиков за доступ к льготной ипотеке в мае, считают эксперты. Это снизило маржинальность таких программ, и банки стали активнее выдавать рыночную ипотеку и другие кредиты, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Ранее застройщики платили банкам за подключение к госпрограммам, что, по мнению ЦБ, повышало стоимость жилья для покупателей. Для компенсации доходов банков Минфин временно увеличил субсидии по ключевой ставке: с 2 процентных пунктов (п. п.) до 3 п. п. для новостроек и до 3,5 п. п. для ИЖС.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост отказов из-за введения макропруденциальных лимитов. С 1 июля банки могут выдавать лишь 2% кредитов заёмщикам с ПДН выше 50% и взносом менее 20%. Для клиентов с ПДН выше 80% и высокой долговой нагрузкой лимит составит 5%. Кроме того, 1 августа заканчивается срок повышенной господдержки по льготной ипотеке. Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что вопрос её продления прорабатывается.