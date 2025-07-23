Где в России «квадрат» жилья стоит миллион рублей?

На платформе «Авито» появилось предложение о продаже роскошной квартиры в центре Екатеринбурга. Трехкомнатная квартира площадью 107 квадратных метров предлагается по цене 120 миллионов рублей. Стоимость одного квадратного метра превышает 1,1 миллиона рублей, передает портал «Финансы Mail».

Квартира расположена на четвертом этаже жилого комплекса класса «люкс», территория которого находится под надежной охраной. В описании объекта недвижимости отмечается, что дизайн интерьера отражает дух времени — здесь есть просторная кухня-гостиная площадью 57 квадратных метров, две отдельные спальни с окнами от пола до потолка, гардеробная с системой автоматического открывания дверей и два санузла, оснащенные датчиками света и защитой от протечек.

В квартире создана единая интеллектуальная сеть, объединяющая все системы. Освещение, теплые полы и инженерное оборудование можно контролировать дистанционно. В каждой комнате доступен голосовой помощник «Алиса», позволяющий управлять устройствами голосом. По словам продавца, «умный дом» работает автономно, выполняя команды владельца без дополнительных усилий.

Недвижимость продается с полным комплектом мебели и встроенной бытовой техникой. В объявлении сделан акцент на высоком качестве отделочных работ и применении материалов премиум-класса.