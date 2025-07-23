Застройщики сократили закупки мебели для готовых квартир

Застройщики сократили закупки мебели для квартир на 20-25%, если сравнивать с прошлогодними данными Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, пишет «Коммерсантъ». По словам экспертов, опрошенных Бизнес ФМ, сокращение гораздо масштабнее.

Застройщики реже предлагают покупателям меблированные квартиры, рассказывает управляющий партнер сервиса по обустройству жилья Rerooms Юрий Гольдберг:

Юрий Гольдберг управляющий партнер сервиса по обустройству жилья Rerooms «Да, действительно, такой тренд заметен, предложение, наверное, вполовину сократилось, и, на мой взгляд, будет еще меньше, я думаю, еще процентов на 50 от текущего уровня. Сейчас идет закупка мебели на объекты, которые уже продавались в 2022-2024 годах, где уже клиенты покупали квартиры с мебелью. Сейчас количество квартир с отделкой, а тем более с меблировкой, существенно уменьшается, многие застройщики отказываются от мебели и отделки».

Пик популярности этого формата у покупателей пришелся на 2022-2023 годы, однако подход клиентов к покупкам, особенно в массовом сегменте изменился, объясняет генеральный директор и партнер компании «Бест-Новострой» Виктория Григорьева:

Виктория Григорьева генеральный директор и партнер компании «Бест-Новострой» «До того, как произошла отмена массовой льготной ипотеки, тренд на рынке новостроек был следующий: если мы можем взять дешевые деньги, дешевую ипотеку, то желание покупателя завернуть все в ипотеку все, включая и мебель, и отделку. Это было прекрасное желание, вообще прекрасный инструмент для того, чтобы люди могли приобретать по факту уже готовое жилье. Поэтому был определенный тренд на рынке, когда спросом стали пользоваться квартиры с отделкой, с меблировкой. Один из крупнейших застройщиков московского региона, не буду называть, кто это, все его прекрасно знают, открыл даже целое подразделение, которое в принципе занималось исключительно отделкой, меблировкой огромного количества проектов. И что произошло: с отменой льготной ипотеки у покупателя приоритетом стал уже вопрос не где найти деньги на ремонт или на мебель, а какой будет ежемесячный платеж, просто чтобы приобрести квартиру. Да, ремонт можно, наверное, сделать своими силами, мебель тоже, наверное, можно как-то отодвинуть и покупать уже позже или постепенно, и застройщики вынуждены были отказаться от таких опций, как отделка, и тем более меблировка, для того, чтобы снизить бюджет покупки».

В целом, по данным «Дом.РФ», с июля прошлого года по России было продано почти 22 млн квадратных метров первичного жилья. Это на 37% меньше год к году.