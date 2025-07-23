Микрокредитным организациям разрешили выдавать ипотеку

Микрокредитным организациям, 100% акций (долей) которых принадлежат субъекту РФ, разрешили предоставлять физлицам ипотечные займы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно пояснительной записке, в 2024 году были приняты поправки в законодательство, согласно которым уполномоченные организации из перечня ДОМ. РФ были лишены права на выдачу ипотеки. Это было связано с необходимостью снизить риски на рынке жилищного кредитования ввиду существующих со стороны ряда уполномоченных организаций многочисленных недобросовестных практик. Кроме того, деятельность уполномоченных организаций не подлежит контролю и надзору со стороны Банка России.

Однако отдельные субъекты РФ высказали опасения, что исключение уполномоченных организаций может повлечь ухудшение положения граждан-заемщиков, поскольку исключается возможность выдачи ипотечных займов льготным категориям граждан добросовестными организациями, 100% акций (долей) которых принадлежит субъекту РФ.

Подписанный Путиным документ вносит изменения в закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", устанавливающие механизм предоставления займов физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой посредством микрокредитных компаний.

Предоставлением таких займов, согласно новому закону, может заниматься микрокредитная компания, 100% акций (долей) которой принадлежит субъекту РФ или единственным учредителем (участником) которой является субъект РФ, исключительно в рамках реализации госпрограмм субъекта РФ. Регион может быть учредителем только одной такой микрокредитной компании.

Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям и к осуществлению ими деятельности по предоставлению займов для участия в реализации госпрограмм субъекта РФ. Также Банк России сформирует перечень таких микрокредитных компаний и будет размещать сведения о них на официальном сайте ЦБ.