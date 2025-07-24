Как решение ЦБ может изменить цены на недвижимость?

С 25 июля цены на вторичную недвижимость могут измениться — корректировки ожидаются на фоне изменения ключевой ставки ЦБ. О том, что ждет рынок жилья, выяснило издание Life.ru.

По словам руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрия Таганова, на вторичном рынке Москвы цены практически не меняются начиная с 2022 года. Коррекцию среднестатистических показателей в пределах 3–3,5% можно считать символической, отметил он. Это не указывает на какие-либо существенные изменения на рынке, а скорее связано с тем, что на рынок выходят более дешевые или более дорогие объекты, пояснил собеседник.

Коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко подчеркнула, что на рынке вторичного жилья будет наблюдаться эффект отложенного спроса: из-за перетока покупателей в «первичку» со льготами вторичный рынок реагирует медленнее.

«Стабилизация цен, возможно, постепенный рост по мере закрепления тренда снижения ставки — но пока крупного всплеска не ожидается», — считает собеседница.

В пятницу, 25 июля, Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. Многие аналитики считают, что в этот раз регулятор может снизить ключевую ставку еще на 1–2 п.п.