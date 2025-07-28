За последние 3,5 года россияне пристрастились к опасным сделкам с жильем — с 2022-го доля покупок новостроек в рассрочку выросла более чем в два раза, до 14,8 процента. Такие данные «Дом.РФ» в своем аналитическом отчете.

Рассрочки — это доля средств, которые еще не поступили на эскроу-счета, но в договорах долевого участия в строительстве (ДДУ) они указаны. Доля подобных сделок в структуре продаж на первичном рынке жилья в России активно увеличивается в последние годы, отметили аналитики.

В абсолютных значениях к концу первого полугодия нынешнего года на рассрочки пришлось 1,2 триллиона рублей, уточнили специалисты. При этом объемы продаж жилья сокращаются — с начала 2025 года они просели на 26 процентов по сравнению с тем же периодом в 2024-м. В условиях непривлекательных ставок по ипотеке рассрочки стали вынужденной мерой для застройщиков, чтобы поддерживать продажи.

Однако у таких сделок есть несколько негативных последствий — среди них сокращение поступлений средств на эскроу-счета и удорожание заемных средств для застройщиков. Для покупателей тоже есть риски — в том числе не справиться с финансовой нагрузкой по ипотеке, когда закончится период рассрочки.