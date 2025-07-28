Эксперт спрогнозировал скорое снижение ставок по ипотеке

После снижения ключевой ставки до 18% российские банки пересмотрят ставки по кредитам, в том числе ипотечным. В ближайшее время они могут снизиться до 20%, причем высока вероятность того, что тренд на снижение продолжится, считает вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. На рынке недвижимости, с учетом изменений, ожидается существенное изменение, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Первыми на снижение ставки по ипотеке пойдут ключевые игроки банковской сферы, которые увеличивают свою долю на рынке с помощью доступных жилищных кредитов, считает эксперт. Он напомнил, что сегодня многие сделки с недвижимостью осуществляются с дофинансированием через рыночную ипотеку.

«Даже когда люди берут семейную ипотеку, недостача денежных средств в рамках установленных лимитов заставляет их брать, по сути, дополнительную ипотеку по рыночной ставке, — пояснил Апрелев. — То же самое с краткосрочными ипотеками, а также с ипотеками, которые используют для альтернативных сделок, когда человек продает свое жилье и покупает другое. Много таких комбинаций, и для них, безусловно, ипотечная ставка имеет значение».

Он также спрогнозировал сохранение тренда на снижение ключевой ставки, отметив, что вскоре Центробанк может опустить ее до 12-14%, что приведет к расширению программ льготной ипотеки и отразится на ценах на недвижимость.

Серьезным изменением снижение ключевой ставки стало для застройщиков – для них не только ослабла кредитная нагрузка, но и сократилась себестоимость строительства объектов, пояснил риелтор. Таким образом, они смогут направить больше средств на развитие новых проектов. Бизнес в этом секторе станет более гибким, в целом решение регулятора приведет к повышенной активности строительных компаний, считает специалист.

Вместе с тем наблюдаемые изменения приведут к сокращению предложения некоторых квартир – в первую очередь это затронет вторичку, считает Апрелев. Застройщики будут ориентироваться на растущую ликвидность первичного жилья – в этом направлении предложений станет больше. В любом случае, если ЦБ в третий раз решится на снижение ставки, спрос на недвижимость вырастет, отметил эксперт.

«Любое снижение ключевой ставки ведет к тому, что рынок оживляется. Но пока не до тех масштабов, на которые рассчитывают и застройщики, и покупатели жилья», — заключил Апрелев.

Напомним, ЦБ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции.