В Москве подорожала аренда офисов

В первом полугодии 2025 года средневзвешенная арендная ставка качественных офисов в Москве выросла на 26% по сравнению с тем же периодом 2024 года, до 28,1 тыс. руб. за кв. м в год. Во втором полугодии показатель увеличится на 0,2%. Об этом ТАСС рассказала старший директор и глава департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева.

В 2022 году арендные ставки снизились на 6%, с 2023 года начали расти. В 2024 году и первой половине 2025-го реализовалась часть отложенного роста ставок. Сейчас ставки замерли, причинами стали сдержанная деловая активность и замедление экономики.

По словам Афанасьевой, большинство игроков рынка заняли выжидательную позицию, продолжения галопирующего роста арендных ставок в 2025 году ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожала аренда коворкингов. По итогам первой половины 2025 года средняя ставка аренды в столичных сервисных офисах выросла на 24,3% год к году, до 41 тыс. руб. за рабочее место в месяц, а доля свободных площадей снизилась на 0,8 процентных пункта, до 5,2%.