Сколько должны зарабатывать россияне для покупки жилья в ипотеку

Несмотря на то, что в ближайшее время ожидается снижение ставок по ипотеке, позволить себе такой кредит смогут далеко не все россияне. Чтобы купить жилье по такому механизму, человек должен зарабатывать от 300 тыс. рублей в месяц, заявил aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Эксперт отметил, что после снижения Центробанком ключевой ставки ожидается, что ставка по ипотеке снизится до 23%, что не сделает кредиты доступнее.

«По ставке по ипотеке 23% нужно иметь доход минимум 150−200 тысяч на оплату только ставки. Значит, ипотеку могут брать люди, у которых доход 300 минимум, а то и 400 тысяч», — пояснил экономист.

При отсутствии высокого дохода россиянин, решающийся на приобретение жилья в ипотеку, должен иметь хотя бы хороший первичный взнос. К примеру, это могут быть люди, которые продают свою двухкомнатную квартиру ради покупки трешки, оформляя на оставшуюся сумму кредит.

«Это получится не так дорого, как с нуля брать на трехкомнатную квартиру», — заключил специалист.

Напомним, до этого Остапкович сообщил, что ставки по кредитам, в том числе ипотечным, в ближайшее время начнут снижаться вслед за ключевой. При этом на ипотечном рынке ситуация изменится не сильно – ставка может упасть до 23%, что по-прежнему является «запретительным» уровнем.

ЦБ на заседании 25 июля 2025 года второй раз подряд снизил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Решение регулятора совпало с прогнозом участников финансового рынка. Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики замедлением инфляции.