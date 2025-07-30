Стоимость аренды «однушки» в России приблизилась к прошлогоднему пику

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в российском мегаполисе достигла 31 600 рублей в месяц, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Циан». Показатель пока что не достиг пиковых прошлогодних значений — до него ему не хватает 5%, уточнил руководитель «Циан.аналитики» Алексей Попов.

В компании добавили, что аренда в российских мегаполисах перестала дешеветь в апреле 2025 года, до него этот процесс продолжался на протяжении семи месяцев.

«Яндекс аренда», проанализировав ситуацию на арендном рынке, в свою очередь, приводит медианные показатели: за июль ставки в российских мегаполисах выросли на 2,9%, за три месяца суммарно — на 4,1%, до 35 тысяч рублей в месяц. Представитель компании отметил, что в пиковом сентябре 2024 года аренда была дороже на 14%.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают рост спроса на аренду с сезонностью и сокращением предложения на рынке. Число доступных для аренды квартир за последние три месяца сократилось на 7,8%, подсчитали в «Яндекс аренде». В «Циане» этот тренд подтверждают, но приводят иные цифры: объем предлагаемого в аренду жилья в российских мегаполисах за апрель-июль снизился на 9,2%. При этом это все равно в 1,7 раза больше предложения, которое было на рынке в сентябре 2024 года, подчеркнул Попов.

Директор департамента аренды в компании «Этажи» Ольга Павлинова добавляет, что сейчас наибольшим спросом у арендаторов пользуются дешевые квартиры, и в итоге их доля органически сокращается, что толкает цены вверх. При этом, по ее словам, собственники жилья понимают, что активный спрос связан с сезоном и готовы идти навстречу потенциальным арендаторам.

Продолжая сравнение с ситуацией на рынке арендного жилья, сложившейся в 2024 году, Попов приходит к выводу, что ставки на аренду в июле 2025-го растут медленнее, — например, в июне-июле 2024-го стоимость аренды суммарно подорожала на 9%. Собственникам сложно повышать цены три года подряд, особенно на фоне снижения общего темпа роста зарплат, подытоживает он.

Сильнее всего аренда подорожала в Санкт-Петербурге — стоимость однокомнатных квартир там достигла 51 тысячи рублей в месяц, добавили в «Циане». Представитель «Яндекс аренды» напомнил, что на ценах в северной столице сказывается туристический сезон, в связи с чем ряд квартир, которые обычно сдавались на долгий срок, временно переориентировались на краткосрочную аренду.

Заметно удорожание аренды жилья и в городах с высокими миграционными потоками, среди которых — Новосибирск (33 400 рублей в месяц), Екатеринбург (35 000 рублей в месяц), Самара (30 000 рублей в месяц).

Антилидером стал Краснодар, где средняя аренда за три месяца подешевела на 2%, до 26 400 рублей в месяц. По данным «Яндекс аренды», за последние три месяца аренда подешевела также в Казани (44 000 рублей в месяц), Челябинске (25 000 рублей в месяц) и Красноярске (25 000 рублей в месяц).