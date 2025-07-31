Названы мегаполисы, где снизились цены на жилье

Во всех мегаполисах России зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. В июле показатель вырос в среднем за месяц на 1,1%, до 188 тыс. руб. за 1 кв. м., сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты аналитического исследования сервиса «Яндекс Недвижимость».

В июле 2025 года стоимость новостроек снизилась в семи из 16 крупнейших городов России. Сильнее всего цены упали в Самаре — на 2,5%, до 124 тыс. руб. за квадратный метр, в Воронеже — на 1,3%, до 134 тыс. руб., в Краснодаре — на 1,3%, до 145 тыс. руб. В Омске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Новосибирске снижение было минимальным — от 0,3% до 0,8%, сообщают аналитики.

В июле новостройки подорожали в девяти крупных городах. Самый значительный рост цен зафиксирован в Уфе — на 6%, до 178 тысяч рублей за квадратный метр. В Москве прирост составил 4,2%, до 451 тысячи рублей, а в Челябинске — 2,2%, до 169 тысяч рублей.

В Красноярске и Санкт-Петербурге цены на новостройки увеличились почти на 2%. В Красноярске рост составил 1,9%, а в Санкт-Петербурге — 1,8%. В остальных городах увеличение цен не превысило 1%.

По словам Евгения Белокурова, коммерческого директора «Яндекс Недвижимости», снижение ставок ЦБ частично повлияло на интерес к недвижимости. Однако высокие ставки, которые остаются и сейчас, привели к росту цен в городах с высокой долей сделок без льготной ипотеки — Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Как уточнил эксперт, основной причиной роста медианных цен стало сокращение доступных предложений.