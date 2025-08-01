В России ожидают роста задолженностей по ипотеке

Решение российского Центробанка снизить ключевую ставку до 18% мало изменило ситуацию с доступностью ипотечных кредитов. Просрочка по ипотеке растет высокими темпами, и, как отмечает в беседе с Tsargrad.tv экономист Александр Лежава, в ближайшее время эта тенденция сохранится. По его словам, специалисты наблюдают устойчивое сокращение платежеспособного спроса на недвижимость.

Всего за месяц в России просрочка по ипотеке выросла до 10 млрд рублей, рост составил 7,83%, отмечает обозреватель издания Юлия Банишевская. С ней согласился экономист, отметив, что это объясняется общей ситуацией в экономике. Так, многие предприятия, по его словам, идут на сокращения сотрудников или переводят их на четырехдневку, уменьшая уровень зарплат. Как следствие, у людей становится меньше средств, а на предстоящую осень эксперты прогнозируют сокращение производства и рост закрывшихся предприятий.

В основе этой ситуации лежит введение льготной ипотеки, что в свое время спровоцировало бум на рынке недвижимости, преимущественно – в сегменте новостроек, считает Лежава.

«Цены начали взлетать и поднимать планку всё выше. А теперь эйфория прошла, денег у людей нет, и происходит сокращение платежеспособного спроса на жилую недвижимость», — констатировал он, добавив, что дальнейшие изменения ставки привели к ипотечному кризису.

Напомним, решение ЦБ снизить ключевую ставку привело к росту желающих взять ипотеку – по данным инвесткомпании на рынке недвижимости «ФЛИП», 14% опрошенных россиян готовы взять ипотеку, тогда как в начале года об этом заявляли лишь 10%. Однако подчеркивается, что речь идет о кредите на минимальную сумму – россияне готовы взять ипотеку лишь в том случае, если им не хватает не более 20–30% (то есть размер первоначального взноса должен превышать 70%).

Минфин РФ до этого также сообщил, что более 1,5 млн российских семей улучшили свои жилищные условия с момента запуска программы «Семейная ипотека» в 2018 году. По данным ведомства, за шесть лет действия программы в стране было выдано кредитов на общую сумму более 7,2 трлн рублей. Из бюджета на компенсацию процентов направлено свыше 1,2 трлн рублей.