Владельцам земельных участков с 2025 года необходимо в течение трех лет освоить приобретенные территории. В противном случае дачников ждут штрафы или изъятие. Об этом в воскресенье, 3 августа, рассказал юрист Александр Зорин.

Эксперт отметил, что собственникам следует документально фиксировать состояние участка.

— Освоение требует не только регулярного ухода, но и документального подтверждения предпринятых действий. В условиях ужесточения контроля рекомендуется фиксировать состояние участка фото- и видеоматериалами, отмечая даты, — уточнил Зорин.

У муниципальных органов власти есть возможность осматривать участки в дистанционном формате благодаря специальному программному обеспечению с геолокационной привязкой, передает РБК.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин недавно рассказал, что собирать плоды с соседских деревьев, которые свисают на участок собственника, можно и наказания за это не будет.

Новые критерии для признания земельных участков заброшенными начнут действовать с сентября этого года. В Госдуме рассказали, какие изменения ждут хозяев таких территорий.