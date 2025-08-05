ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по своей рыночной ипотеке на 2 процентных пункта (п. п.), теперь минимальная ставка составляет 23,3% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ВТБ объявляет о снижении ставок по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта с 5 августа. Новые условия по базовым программам банка (с учетом всех действующих дисконтов): от 23,3% годовых - на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках; от 23,9% годовых - на индивидуальное жилищное строительство", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем в ВТБ считают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач.

По оценке ВТБ, за 2025 год российские банки выдадут около 4,04 трлн рублей ипотечных кредитов. Ранее банк прогнозировал выдачи на уровне 3,8 трлн рублей.