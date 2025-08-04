Риелтор пожаловалась на квартирных туристов

Lenta.ru

Информация о росте спроса на вторичную недвижимость в России не соответствует действительности, а пять процентов покупателей жилья приходится на квартирных туристов. Об этом заявила риелтор Наталья Перескокова в беседе с «Ридусом».

Риелтор пожаловалась на квартирных туристов
© Global Look Press

Эксперт отметила, что ключевую ставку, снижение которой, по данным СМИ, обернулось ростом спроса на «вторичку», снизили всего неделю назад.

«Пока очень рано говорить об увеличении спроса на вторичное жилье и высчитывать какие-то проценты», — заявила Перескокова.

Она добавила, что снижение ставки оживило рынок, но незначительно. Потенциальные покупатели продолжают откладывать приобретение жилья, дожидаясь лучших условий. При этом на просмотры часто ходят квартирные туристы — люди с отложенным спросом, которые имеют средства на депозитах, но не спешат вкладывать их в недвижимость.

«Они долго ходят, смотрят, выжидают, прицениваются, пытаясь подобрать наилучший момент для покупки», — объяснила риелтор.

Ранее эксперты «Известий» заявили, что стоимость вторичного жилья в России может вырасти на 5-7 процентов на фоне увеличения спроса.