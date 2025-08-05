В России могут ввести дифференцированную ставку по ипотеке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в ближайшее время может быть введена дифференцированная ипотечная ставка.

Он отметил, что правительство обсуждает такую инициативу. Спикер заявил об этом в ходе рабочей поездки в Саратов на встрече с жителями (видео опубликовано в Telegram-канале "Володин Саратов").

Володин пояснил, что в Москве ставка должна быть одной, а в Саратове - другой - соразмерной средней зарплате в Саратовской области. "Тогда будет социальная справедливость", - сказал председатель ГД.

Он напомнил, что сейчас ставки одинаковые, при этом в Москве зарплата в 2,5 раза выше, чем в Саратове.

"Президент нас поддержал. Сейчас правительство обсуждает", - добавил председатель Госдумы.

О том, что в России необходимо установить дифференцированную ставку ипотеки в зависимости от региона, Володин уже заявлял 16 июля в ходе "правительственного часа", посвященного вопросам демографии. По его словам, еще одним критерием может стать количество детей в семье.