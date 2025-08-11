Как искусственный интеллект видит комфортный жилой квартал
Проект «Символ»: качество жизни по версии нейросетей.
С каждым годом искусственный интеллект все больше входит в нашу жизнь. Нейросеть способна собрать огромный пласт информации, а люди привыкли полагаться на ее советы. Иногда даже ответ ИИ на вопрос о качественном жилье становится одним из факторов покупки. Мы решили провести эксперимент: спросили искусственный интеллект об основных критериях хорошей недвижимости и сравнили их с одним из самых интересных жилых комплексов Москвы – проектом «Символ» девелопера «Донстрой».
Качество первое: эстетика и архитектура
По мнению искусственного интеллекта, здания новых жилых комплексов бизнес- и премиум-класса должны обладать красивой архитектурой и ухоженными фасадами, создавая благоприятное эстетическое впечатление. Большую роль здесь играет современный дизайн и единый архитектурный стиль. Все эти качества нашли свое отражение в проекте «Символ» в Лефортово, здания которого выполнены в стиле бионической архитектуры.
Благодаря визуальной текучести фасадов они органично повторяют естественную гибкость природных форм. Интересный концепт «природности» создается за счет плавных форм, которые отражены не только в фасадах, но и в благоустройстве. Кварталы проекта расположены в непосредственной близости от ландшафтного парка «Зеленая река». Его можно сравнить с настоящей полноводной рекой, «протекающей» по территории всего проекта. Тут все как в природе: один берег «водоема» крутой, а другой – пологий.
Такое визуальное сходство достигается за счет перепадов высот застройки, где разная этажность зданий от 5 до 27 этажей только подчеркивает эту особенность архитектурного ансамбля проекта «Символ». Надо признать, это выглядит намного интереснее и привлекательнее, чем классические кварталы новостроек, не обладающие дизайнерской индивидуальностью.
Качество второе: зеленые зоны и парки
Важным качеством комфортного для жизни городского пространства нейросети назвали расположенные в шаговой доступности живописные парки и зеленые зоны для активного отдыха. Как считает искусственный интеллект, бульвары, скверы и парки, оборудованные современными детскими и спортивными площадками, а также пространствами для отдыха с лавочками и беседками, создадут благоприятную и дружелюбную среду для жителей квартала. Специально для резидентов проекта «Символ» популярные британские бюро LDA Design и UHA London, принимавшие участие в реставрации Центрального парка в Нью-Йорке и Олимпийского парка в Лондоне, разработали уникальный дизайн-код парка «Зеленая река».
Вдоль ее «течения» протяженностью два километра расположены уютные зоны отдыха, современные развивающие площадки для детей, а также воркауты для работы на свежем воздухе. На островках, недалеко от основного «русла», для молодежи организованы удобные площадки для занятий стритболом и мини-футболом и скейт-парк. Резиденты среднего возраста по достоинству оценят беговые и велодорожки, а зимой жители кварталов проекта могут всей семьей отправиться на каток.
Главной точкой притяжения «Зеленой реки» станет изящный пешеходный мост на опорах-чашах, увитых ветвями деревьев. Под его навесами за четырьмя столами в любую погоду можно будет сыграть партию в настольные игры, отдохнуть или насладиться видами окружающего пейзажа.
Качество третье: экологичность и энергоэффективность
В современном мире при выборе квартир жители мегаполисов большое внимание уделяют благоприятной экологии, «зеленым» строительным материалам и энергоэффективности. ИИ также подчеркнул важность этих качеств жилья. Во время реализации проекта «Символ» была использована уникальная технология строительства внутренних и наружных стен зданий. Строители применили мелкоштучные каменные материалы, облицованные клинкерной плиткой и объемной керамикой. Такой подход позволил обеспечить высокий уровень энергоэффективности и экологичности домов проекта.
В зданиях кварталов «Символа» предусмотрена автоматическая система учета всех энергоресурсов, а качество экологии на территории проекта подтверждено исследованиями компании Eco Standard group. Специалисты провели замеры химического анализа воздуха и уровня шума, изучили радиационную обстановку и уровень электромагнитного излучения. Все полученные показатели не только не превысили допустимых норм, но в ряде случаев оказались значительно ниже. Только химический анализ воздуха показал, что содержание диоксида азота и оксида углерода на территории кварталов «Символа» и парка «Зеленая река» ниже предельно допустимой концентрации более чем в 12 раз.
Качество четвертое: планировки и общественные пространства
Особое внимание нейросети при описании комфортного для жизни квартала уделили планировкам квартир, удобным и разнообразным общественным пространствам, а также инновационному наполнению и безопасности зданий. На территории «Символа» резиденты смогут выбрать квартиру от 27 до 117 кв. м с потолками до 4,8 метра. В каждой из них установлены домофоны, а общественные зоны оснащены современными системами видеонаблюдения, что обеспечивает высокий уровень безопасности и приватности. Большое разнообразие планировок подчеркивает высокую адаптивность кварталов «Символа».
Резидентам предлагаются на выбор как классические варианты одно-, двух- или трехкомнатной квартир, так и необычные варианты с окном в ванной, угловым панорамным остеклением или возможностью установки настоящего дровяного камина. В проекте предусмотрены удобные коворкинги, фитнес-румы и лаунж-зоны, а для самых маленьких и подростков — детские клубы и репетиторские.
Качество пятое: инфраструктура и транспортная доступность
Последними из необходимых условий создания наиболее удобного для жизни квартала искусственный интеллект назвал качественную инфраструктуру и хорошую транспортную доступность. При создании проекта «Символ» девелопер «Донстрой» предусмотрел и эти условия. Проект реализован в популярном во всем мире формате 15-минутного города, когда все необходимое для жизни расположено в шаговой доступности. Владельцы квартир, не покидая территории «Символа», могут заняться спортом, посетить гипермаркет, аптеку или парикмахерскую, перекусить в кафе, а также заказать романтический ужин в изысканном ресторане. Удобную транспортную доступность резидентам «Символа» обеспечат станции метро Римская, Площадь Ильича и Авиамоторная, а до Садового кольца на автомобиле можно добраться всего за десять минут.
Проект «Символ» соответствует всем качествам, названным искусственным интеллектом для создания наиболее комфортного квартала для жизни. За десять лет реализации проекта введено в эксплуатацию более 970 тыс. кв. м недвижимости из запланированного объёма в 1,5 млн кв. м. Сегодня ключи от квартир уже получили резиденты кварталов «Достоинство», «Свобода», «Смелость», «Искренность» и «Независимость», работы продолжаются в квартале «Вдохновение».
