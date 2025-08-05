В Москве выросла средняя стоимость аренды квартир
Средняя стоимость аренды жилья в Москве в июле выросла до 89 тысяч рублей. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
По данным канала, в июле стоимость аренды квартир в Москве в среднем выросла на 4,1%. За студию придется отдать около 65 тысяч рублей, за однокомнатную квартиру — 70 тысяч, за двухкомнатную — 100 тысяч, а за трехкомнатную — 168 тысяч рублей.
Аренда квартир в Москве ползет в гору. Но дорожает жилье медленно
Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков в беседе с РБК объяснил рост стоимости аренды жилья в Москве грядущим пиковым сезоном, который приходится на августа и сентябрь.
«Мы уже отмечаем увеличение интереса к долгосрочной аренде. Квартиры более бюджетного сегмента сдавались быстрее, что привело к росту медианной ставки в большинстве городов. Так, предложение сдаваемого жилья за месяц сократилось в десяти городах-миллионниках в диапазоне от 4,6% до 25,6%, а медианная ставка выросла в 11 мегаполисах — в диапазоне от 0,9% до 8,5%», — добавил он.