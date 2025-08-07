В Госдуме назвали условие для оживления ипотеки в России

Рынок рыночной ипотеки в России может начать оживляться при снижении ключевой ставки Центробанка до уровня 15%, а в случае её снижение ниже 10% — продемонстрировать устойчивый рост. Об этом заявил председатель комитета Госдумы ФС РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА «Новости».

По его словам, при достижении уровня 15% рынок уже начнёт подавать признаки активности. Однако именно снижение ставки до 10% и ниже, а в перспективе — до целевых 7%, обозначенных Банком России, способно дать ипотечному сектору реальный импульс к развитию. Такие оценки, отметил депутат, подтверждаются мнениями участников строительной отрасли и профильных специалистов.

Аксаков также спрогнозировал, что к концу 2025 года возможно снижение ставок по рыночной ипотеке примерно на 3 процентных пункта от текущих значений, что сделает такие кредиты более доступными для граждан.

Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства госкомпании «Дом.РФ», за последнюю неделю средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки, зафиксированная в 20 крупнейших ипотечных банках страны, снизилась на 1,4 процентного пункта и составила 23,05%.

Напомним, что по итогам заседания совета директоров в июле Банк России понизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Следующее заседание по этому вопросу назначено на 12 сентября. До конца 2025 года регулятор планирует провести ещё три заседания, на которых возможны дополнительные решения о снижении ключевой ставки.

В настоящее время львиная доля ипотечных займов в России предоставляется по государственным программам, поскольку рыночные условия из-за высоких процентных ставок остаются малопривлекательными. По данным Центробанка, в июне около 85% всех ипотек было выдано в рамках госпрограмм. Только на семейную ипотеку пришлось 222 миллиарда рублей. Объём выданной рыночной ипотеки составил 44 миллиарда рублей. В целом в июне 2025 года банки выдали ипотечных кредитов на сумму 309 миллиардов рублей.