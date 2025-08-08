Без недвижимости: эксперт дал совет по защите квартиры

Россиянам стоит установить самозапрет на сделки с недвижимостью без личного присутствия, чтобы защититься от мошенников, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом РИА Новости рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

© Deita.ru

По ее словам, заявление о запрете можно подать в Росреестр через МФЦ или Госуслуги. Такоой шаг поможет предотвратить незаконное отчуждение жилья с использованием поддельных или украденных документов. Потому как недвижимость остается одним из главных объектов интереса мошенников.

В большей степени мошенники нацелены на одиноких собственников, пенсионеров, людей с зависимостями или тяжелыми финансовыми проблемами. Однако, чтобы не попасть в их сети, эксперт советует, не стоит разглашать посторонним информацию о своем имуществе, доходах или отсутствии близких.

Также она рекомендует не выдавать доверенности с широкими полномочиями, избегать расчетов наличными и перед подписанием договора брать свежую выписку из ЕГРН и проверять подлинность документов через официальные источники. Среди распространенных схем, фиктивные займы под залог жилья, когда собственника убеждают вложить деньги «под высокие проценты», а в итоге он теряет недвижимость. Также встречаются случаи, когда жертву обманом заставляют оформить доверенность «для спасения квартиры» или «помощи в поимке мошенников».

Вернуть жилье в таких ситуациях очень сложно и чаще всего только через суд. При этом пострадавшими могут быть не только продавцы, но и покупатели, которые успели приобрести такую квартиру.

Также мошенники действуют на рынке аренды, где сдают одну квартиру сразу нескольким арендаторам, берут предоплату за несколько месяцев и исчезают. В результате люди встречаются у дверей «своего» нового жилья в один и тот же день.