Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, как часто должны делать ремонт в подъездах

Ремонт в подъездах многоквартирных домов должна делать управляющая компания, однако, как часто он должен проводиться, зависит от того, какие нужны работы – текущие или капитальные.

© Московский Комсомолец

Как добиться проведения благоустройства в МКД в беседе с «МК» рассказал эксперт в сфере ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь.

«Если ваш подъезд в плохом состоянии: стены с облупившейся краской, а ступеньки треснули – пора действовать. Закон обязывает Управляющие компании содержать подъезд в порядке», – подчеркнул эксперт.

По словам Бондаря, подъезд в многоквартирном доме считается общим имуществом собственников квартир. Сюда входят лестницы, площадки, двери, окна и другие элементы, которые используют все жильцы.

Эксперт отметил, что ремонт бывает двух видов – текущий и капитальный. Первый проводится раз в три-пять лет, в зависимости от состояния дома. Управляющая компания должна красить стены, менять полы, ремонтировать двери, окна, почтовые ящики и другие элементы.

Капитальный ремонт, объяснил Бондарь, включает более масштабные работы: восстановление инженерных систем, фасада, крыши и других конструкций. По словам эксперта, он регулируется статьей 166 Жилищного кодекса РФ и финансируется за счет взносов собственников, отдельной строчкой в квитанции.

«Текущий ремонт управляющая компания обязана проводить за счет средств, которые жильцы уже платят. Дополнительные сборы без решения общего собрания незаконны. Если подъезд давно не ремонтировался, можно потребовать от УК выполнить работы. Для этого необходимо проверить, когда был последний ремонт и направить в управляющую компанию обращение через сервис «Госуслуги Дом», – рассказал эксперт.

Если коммунальная организация отказывается от проведения работ, то можно обратиться в жилищную инспекцию или прокуратуру. За такое нарушение в отношении директора предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей. После ремонта, пояснил Бондарь, жильцы вправе проверить качество работ и потребовать акт.

«Главное помнить, что текущий ремонт подъезда входит в обязанности УК. Жильцы уже оплачивают его через ежемесячные платежи», – заключил эксперт в сфере ЖКХ.

Ранее стало известно, что в России проходит эксперимент по упрощенному порядку взыскания коммунальных долгов. В частности, в случае просрочек платеж может быть списан автоматически с банковских счетов собственника жилья.