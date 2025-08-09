Жители прифронтовых районов Харьковской области распродают жильё по низкой цене

Жители прифронтовых районов Харьковской области начали распродавать своё жильё по очень низкой цене из-за продвижения линии фронта и роста напряжённости в регионе.

По информации РИА Новости, в селе Бугаевка Чугуевского района однокомнатная квартира обойдётся в 165 тыс. гривен (319 тыс. рублей), а в селе Высочиновка двухкомнатная квартира — в 330,6 тыс. гривен (638 тыс. рублей).

По данным агентства, больше всего объявлений относится к населённому пункту Старый Салтов.

Трёхкомнатная квартира там будет стоить $11 тыс. (878 тыс. рублей).

Частный дом стоит от $2,5 тыс. до $4,5 тыс. (199,5—359 тыс. рублей).

Агентство отмечает, что вся эта недвижимость располагается в радиусе 10 км от Волчанска.

Как сообщил ранее Андрей Марочко, подразделения ВС России взяли в огневой мешок группировку ВСУ под Волчанском в Харьковской области.