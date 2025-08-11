В России выросло число запретов на сделки с недвижимостью

Россияне за первое полугодие 2025 года установили более 700 тыс. запретов на регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия - это более чем в два раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Росреестра.

"За январь - июнь 2025 года в Росреестр поступило более 738 тыс. заявлений о запрете регистрации сделок без личного участия собственника, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года (318 тыс.)", - отмечается в сообщении.

Запрет о проведении сделок без личного участия собственника вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по заявлению правообладателя. Эта мера - один из самых надежных способов защиты от попыток совершения актов мошенничества и предотвращения незаконных сделок с недвижимостью, отметили в Росреестре.

"Услуга действует с 2013 года и продолжает показывать свою востребованность как один из самых надежных инструментов в борьбе с мошенничеством. Активная динамика свидетельствует о том, что все больше граждан принимают меры для защиты своей собственности. При этом растет количество заявлений, поданных в электронном виде. В первом полугодии 2024 года их было 53 тыс. (16,5%), а с начала 2025-го - более 177 тыс. (24%)", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Татьяны Громовой.

После внесения такой записи в ЕГРН все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения. Также растет популярность получения услуги в электронном виде, добавила Громова.

Напомним, что для внесения в ЕГРН записи о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права или обременения объекта недвижимости без личного участия собственника или его представителя необходимо подать соответствующее заявление. Это можно сделать онлайн посредством официального сайта Росреестра, через личный кабинет на Госуслугах или лично при обращении в МФЦ.