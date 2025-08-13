Найдена самая дешевая для аренды однушка в Москве

Самый внушительный рост арендных ставок на однушки зафиксирован в ТАО столицы. Средняя арендная ставка в указанном округе достигла 40 тысяч рублей. Кроме того, в рейтинг попали ЗелАО (+12,5%) и НАО (+3,8%). Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали эксперты Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

Единственным округом столицы, где средняя арендная ставка на однокомнатные квартиры не изменилась, стал ВАО - этот параметр сейчас находится на уровне 55 тысяч рублей в месяц. А самое значительное снижение наблюдается в СЗАО (-12,5%), ставки достигли уровня 70 тысяч рублей в месяц.

Самую дешевую однушку в Москве сейчас можно снять за 25 тысяч рублей в месяц. Она находится в ТАО, рядом - станция «Апрелевка». А самая дорогая однушка обойдется в 550 тысяч рублей в месяц. Это объект в Пресненском районе площадью 62 квадратных метра.