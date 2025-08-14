Интерес россиян к вторичному жилью объяснили

Россияне начали проявлять интерес ко вторичному жилью: в июле спрос на него по сравнению с июнем вырос на 11 процентов. Эксперты «Авито Недвижимость» в разговоре с RT связали тенденцию со снижением ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

Востребованность студий на вторичном рынке увеличилась на 19 процентов, однокомнатных квартир — на 13 процентов, двухкомнатных — на 11 процентов. Управляющий директор направления вторичного и загородного жилья сервиса Сергей Еремкин объяснил, что после снижения ставки по ипотеке рыночные ипотечные кредиты стали более доступными, а сниженная доходность депозитов заставила граждан направлять накопления в недвижимость. В настоящее время деньги постепенно переходят с депозитов на рынок жилья, что поддерживает спрос именно на вторичку.

В июле количество зарегистрированных договоров купли-продажи на вторичном рынке выросло на 20 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув почти 150 тысяч сделок. Популярность вторичной недвижимости выросла во многих крупных городов России, особенно в Томске (плюс 31 процент), Тюмени (плюс 21 процент), Новосибирске, Омске, Улан-Удэ (плюс 19 процентов), Кемерове, Казани и Ижевске (плюс 18 процентов). В Москве спрос вырос на 14 процентов, в Санкт-Петербурге — на 7 процентов.

В апреле-июне 2025 года ценовой разрыв между вторичным и первичным жильем в Центральной России достиг 80 процентов. В среднем по стране разница составляет 60 процентов.