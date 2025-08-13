Новостройки дорожают, вторичка отстает: ценовая пропасть растет

Разница в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках в России продолжает увеличиваться и во втором квартале 2025 года достигла 60% в среднем по стране. Такие данные приводит Центробанк. Средняя цена квадратного метра в новостройках составляет около 205 тысяч рублей, тогда как на вторичном рынке — заметно ниже.

В отдельных регионах разрыв еще значительнее: в Центральном федеральном округе он достигает 80%, в Северо-Западном — 57%, а на Кавказе — около 12%, сообщает газета «Известия».

Эксперты ЦБ предупреждают, что такая разница несет риски для покупателей новостроек, особенно при использовании ипотечных кредитов. В случае невозможности погашения займа владельцу придется продавать жилье по рыночной цене, которая может оказаться существенно ниже изначальной. Это грозит не только потерей вложенных средств, но и образованием долга перед банком.