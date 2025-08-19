Россиян предупредили о риске лишиться дачи

Владельцы неосвоенных земельных участков могут лишиться их из-за новых правил, вступающих в силу с 1 сентября. Об этом дачников предупредил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «ОСН».

Теперь собственникам будут давать три года на то, чтобы привести участок в порядок в соотвествии с требованиями по содержанию территории и состоянию построек. Если работа не будет закончена до истечения срока, землю могут отобрать. Чаплин подчеркнул, что период освоения начнется не с момента приобретения участка, а с момента вступления закона в силу.

Чтобы избежать изъятия, владельцам земель под индивидуальное строительство нужно будет в течение срока возвести и официально оформить жилое строение. Кроме того, на участке не должно находиться свалок мусора или аварийных конструкций. Если речь идет о садоводческих территориях, достаточно поддерживать порядок, не допуская разрастания травы ваше установленной нормы.

«Перед инициированием процедуры изъятия землевладелец получит официальное предписание с шестимесячным сроком для исправления ситуации. Только при полном игнорировании требований возможно обращение в судебные инстанции», — рассказал депутат.

