Названа цена самой дорогой квартиры в Москве

Основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе назвал цену самой дорогой квартиры в Москве. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Кобаладзе, цена самой дорогой квартиры в Москве составляет 2,8 миллиарда рублей. Квартира расположена в районе Якиманка, а ее площадь равняется 980 квадратным метрам. При этом, самые дорогие апартаменты в московских новостройках также находятся на Якиманке — их стоимость составляет 3,4 миллиарда рублей при площади в 1,7 тысячи квадратных метров.

Кобаладзе также добавил, что сейчас в России выставлено на продажу около 2,6 тысячи квартир и апартаментов дороже 100 миллионов рублей. Такие предложения можно найти только в пяти городах России, при этом 93% из них — в Москве. 61 объект из них стоит дороже одного миллиарда рублей.

Ранее стоимость жилья в новостройках выросла более чем на 10%.