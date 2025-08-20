Ипотечники могут массово стать должниками без квартир

Россияне, взявшие ипотечный кредит, могут оказаться в весьма сложной и опасной ситуации.

Об этом предупредил известный экономист Алексей Кричевский, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, на фоне перегрева российского рынка жилой недвижимости существует риск того, что цены на квартиры начнут снижаться из-за падения спроса. Особенно это актуально после отмены программы льготной ипотеки, которая ранее стимулировала покупательскую активность.

Просрочка по ипотеке еще выросла

Такой сценарий может привести к тому, что стоимость жилья снизится, и это создаст дополнительные сложности для заемщиков. Эксперт отметил, что в случае снижения цен и ухудшения финансового положения у некоторых ипотечников может возникнуть ситуация, когда они не смогут продолжать обслуживать свои кредиты.

В результате они рискуют остаться должниками перед банками даже после передачи квартиры в счет погашения долга. Это связано с тем, что при продаже жилья по сниженной цене разница между первоначальной стоимостью и текущей рыночной ценой останется у заёмщика в виде задолженности перед банком, пишет портал PNZ.

Кричевский подчеркнул, что вероятность возникновения таких ситуаций достаточно высока. Цены на недвижимость в России уже несколько месяцев демонстрируют тенденцию к снижению, хотя официально об этом пока не принято говорить широко. В условиях падения стоимости жилья многие заемщики могут оказаться в уязвимом положении.

Экономист также дал важный совет: не стоит полностью ориентироваться на объявленную стоимость квартир в объявлениях. Часто она значительно завышена, а реальные сделки проходят по ценам примерно на 10% ниже заявленных. Это означает, что покупатели и заемщики должны быть особенно внимательны при оценке стоимости недвижимости.

В целом, по мнению Кричевского, перспектива остаться без жилья и при этом иметь долг перед банком становится все более реальной для многих россиян. Он подчеркнул, что цены на квартиры продолжат снижаться до тех пор, пока не сдуется ипотечный пузырь. Так что ситуация на рынке недвижимости может ухудшиться в ближайшее время, создавая дополнительные риски для тех, кто взял ипотеку.