Названы города России с самой подорожавшей «вторичкой»

Среди городов-миллионников России в июле 2025 года стоимость жилья на вторичном рынке по сравнению с январем сильнее всего выросла в Казани. Локации с наиболее подорожавшей недвижимостью со ссылкой на данные аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» назвали в РБК.

По словам специалистов, в столице Татарстана с начала года «вторичка» прибавила в цене 13,4 процента. В результате стоимость квадратного метра в городе достигла 199,4 тысячи рублей. Лидерство Казани в компании связали с вымыванием самых бюджетных лотов, а также повышением строительной готовности в уже существующих проектах.

На второй строчке списка оказался Санкт-Петербург с положительной динамикой в 11,2 процента, до 232,5 тысячи рублей за «квадрат». Замкнула тройку Уфа, где жилье в готовых квартирах подорожало на 10,6 процента, до 131,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее в этот же день стало известно, что минимальная ставка аренды жилья в Москве в середине августа составила 35 тысяч рублей.