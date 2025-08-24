Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

Эксперты bnMAP.pro выяснили стоимость самых дешевых квартира у моря в популярных курортных регионах: Краснодарском крае, Республике Крым и Калининградской области. В исследовании участвовали все комплексы, квартиры и апартаменты в открытой продаже, расположенные не далее трех с половиной километров от береговой линии.

Наиболее доступный вариант обнаружен в Крыму, в Сакском городском округе. Здесь апартаменты комфорт-класса площадью 13,4 квадратных метра, расположенные всего в 150 метрах от моря, можно приобрести за 2,2 миллиона рублей.

Средняя цена «квадрата» по всему крымскому побережью составляет 304 тысячи рублей, что значительно выше аналогичного показателя год назад (242 тысячи).

В Калининградской области (Гурьевский муниципальный округ) минимальная стоимость однокомнатной квартиры в жилом комплексе эконом-класса составляет 2,5 миллиона рублей за 26 квадратных метров. Расстояние до моря - 3,3 километра.

Цена квадратного метра по побережью - 235 тысяч рублей, в то время как год назад она составляла в среднем 193 тысячи.

Самая доступная однокомнатная квартира в Краснодарском крае (Ейск) расположена в жилом комплексе эконом-класса. Жилье имеет площадь 35,5 квадратных метра и оценивается минимум в 3 миллиона рублей. До моря – 1,6 километра.

В среднем метр по всему побережью Краснодарского края стоит 478 тысяч рублей, что ощутимо превышает прошлогодний показатель (407 тысяч).

Несмотря на наличие бюджетных вариантов, стоимость квадратного метра существенно варьируется в зависимости от региона, класса жилья и близости к популярным курортным центрам. Если же говорить о минимальной площади квартир на побережье, картина выглядит иначе.

Интересно, но самые маленькие по площади объекты не всегда являются самыми дешевыми. Их стоимость сильно зависит от престижности района и класса жилья.

Например, в Светлогорске Калининградской области апартаменты в сегменте бизнес-класс площадью 22,1 метра обойдутся минимум в 7,5 миллиона рублей (от 339 тысяч рублей за «квадрат»). Еще показательнее цены в Сочи, где апартаменты площадью 13,2 «квадрата» продаются за 8,9 миллиона рублей (674 тысячи за «квадрат»).