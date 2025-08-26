ЦБ намерен бороться с завышением цены квартиры в договоре

Центробанк создает условия, при которых банкам будет невыгодно использовать схемы выдачи ипотеки, предусматривающие повышение цены квартиры. Для этого банкам нужно будет создавать повышенные резервы. В результате использование таких программ станет для кредитных организаций очень затратным, ожидается, что они сами от них откажутся.

Как ранее отмечали представители регулятора, если стоимость квартиры, которую купил заемщик, выше рыночной, это несет для клиента банка риски. У него возникнут сложности с рефинансированием такой ипотеки, если оно потребуется в первые годы после получения кредита.

Если заемщик столкнется со сложностями при выплате кредита и квартиру придется продавать, при ее реализации он не сможет выручить всю сумму, которую получил на ее приобретение. И может остаться должен банку, даже продав квартиру. Кроме того, такие объекты несут риски и для самих банков, выдавших ипотеку. В качестве обеспечения по кредиту они приняли квартиры, чья цена ниже суммы ипотеки, выданной заемщику.

Банкам дали время чтобы подготовиться к работе по новым правилам, новые требования заработают в первом квартале следующего года.

Напомним, Центробанк с 2023 года постепенно ужесточает требования к банкам, выдающим ипотеку.

Меры регулятора ведут к сокращению числа покупателей на первичном рынке, где в основном используются такие программы. Программы, против которых направлены последние изменения, помогают застройщикам увеличить продажи квартир в строящихся домах. Условия этих программ упрощают для заемщиков получение ипотеки. Такие схемы - одна из причин, из-за которых оставшиеся на рынке покупатели чаще отдают предпочтение рынку новостроек, а не рынку готового жилья.