Риелтор рассказала, сколько нужно зарабатывать для аренды жилья в Москве

Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург требуют солидных доходов для комфортной аренды жилья.

Риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что для этого нужно зарабатывать не менее 110 тысяч рублей в Москве, 85 тысяч — в Петербурге и 55 тысяч — в Екатеринбурге, чтобы тратить на аренду не более 35 процентов дохода.

— Эти суммы позволяют арендовать комфортное жильё без чрезмерных финансовых нагрузок. Конечно, многие снимают квартиры и с меньшими доходами, однако в таком случае приходится значительно урезать остальные статьи бюджета – питание, транспорт, развлечения и сбережения, — объяснила эксперт.

Для комфортной жизни рекомендуется арендовать однушку площадью 35-45 квадратных метров с кухней 8-12 квадратных метров, построенную после 2005 года или с ремонтом. Важно, чтобы квартира была в районе с доступом к метро, МЦД или трамваю — не дальше 15 минут пешком.

Москва — самый дорогой рынок с потенциалом роста цен, Петербург предлагает баланс цены и качества, а Екатеринбург — недооцененный рынок с большим потенциалом, особенно в сегменте новых ЖК, сообщает Life.ru.

Август и сентябрь — самые активные месяцы на рынке аренды в Москве и крупных городах России. Перескокова объяснила, что после отпусков семьи ищут квартиры поближе к работе и детским садам, что вызывает резкий рост спроса при сокращении предложений.