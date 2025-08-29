Часть россиян предложили освободить от госпошлины при дарении недвижимости

Председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил освободить ряд категорий граждан от уплаты госпошлины при нотариальном удостоверении договоров дарения объектов недвижимости близким родственникам. Соответствующий законопроект депутат внес на рассмотрение палаты 29 августа.

Льготы предлагается предоставить Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также ветеранам и инвалидам боевых действий, ветеранам труда, пенсионерам, лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, инвалидам I и II группы, детям-инвалидам и инвалидам с детства.

Нилов указал, что для граждан стоимость нотариального удостоверения договора дарения недвижимости в среднем составляет 25-30 тысяч рублей. Он отметил, что при оформлении таких сделок между пенсионерами (родителями, бабушками, дедушками) и их детьми и внуками стороны зачастую испытывают финансовые трудности, препятствующие оплате нотариальных услуг.

В Правительстве России заявили, что законопроект нуждается в существенной доработке, поскольку Герои Советского Союза, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы при обращении в органы или к должностным лицам, которые совершают нотариальные действия, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны уже освобождены от уплаты госпошлины при таких сделках.

Кроме того, указали в кабмине, из буквального толкования проектируемой нормы следует возможность ее применения в случаях заключения договора дарения недвижимого имущества между близким родственником и получателем льгот, между получателями льгот, между близкими родственниками получателей льгот. Таким образом, реализация положений законопроекта приведет к разночтениям при определении лиц, соответствующих условиям предусмотренного инициативой освобождения от уплаты госпошлины.